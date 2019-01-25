Госстат КНР: Общая численность населения Китая по-прежнему демонстрирует относительно стабильный рост

25 января 2019 20:32 (UTC+04:00)

Согласно текущему количеству женщин детородного возраста, а также структуре и уровню рождаемости, число родившихся в Китае продолжит снижаться в ближайшее время, но по-прежнему будет значительно превышать смертность. Общая численность населения Китая по-прежнему демонстрирует относительно стабильный рост. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным ГСУ, на конец 2018 года общее население Китая составляло около 1 млрд 395 млн человек, что указывает на чистый прирост в 5,3 млн человек по сравнению с концом 2017 года. Годовой прирост населения составил 15,23 млн человек, что на 2 млн меньше, чем в 2017 году. Коэффициент рождаемости составил 10,94 промилле, что на 1,49 промилле меньше соответствующего показателя за 2017 год.

Глава отдела населения и занятости ГСУ Ли Сижу сказал, что в 2018 году число рожденных в Китае сократилось на 2 млн человек по сравнению с предыдущим годом. На это в основном повлияли два фактора: во-первых, число женщин детородного возраста продолжило снижаться; во-вторых, уровень рождаемости несколько снизился по сравнению с предыдущим годом. В 2016 и 2017 гг начала централизованно реализовываться политика "одна семья -- два ребенка", а в 2018 г эффект новой политики ослаб, тенденция к рождению второго ребенка выровнялась, в результате чего общий коэффициент рождаемости второго ребенка в 2018 г снизился, что привело к снижению общего уровня рождаемости по сравнению с предыдущим годом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция возбудила уголовное дело после серии взрывов на северо-востоке Китая
Китай 18:05
СМИ: В многоэтажке на северо-востоке Китая прогремел взрыв
Китай 16:16
МИД Китая выразил поддержку новому генсеку ШОС
Китай 13:22
Китай и Сингапур создали механизм решения споров в рамках проекта "Один пояс - один путь"
Китай 10:55
МИД КНР: Запрос США об экстрадиции Мэн Ваньчжоу из Канады является буллиингом в научно-технической сфере
Китай 08:34
Ван Цишань призвал к созданию глобальной архитектуры для более достойного будущего всего человечества
Китай 08:18
Лента новостей
На востоке Бразилии произошел прорыв на плотине
Другие страны 21:59
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок сдачи в аренду жилых площадей с обязательством продажи
Политика 21:23
Проведение неформальных встреч говорит о росте интереса на международном уровне к урегулированию карабахского конфликта - эксперт
Политика 20:58
На конец 2018 года объем долговых обязательств местных правительств Китая достиг 18,386 трлн юаней - Минфин КНР
Китай 20:58
Минэкологии Азербайджана напомнило о сроке предупреждения в связи с загрязнением Каспия
Общество 20:49
Туркменистан приступил к строительству высокоскоростного автобана в сторону Узбекистана
Бизнес 20:31
Баку посмотрел на города Европы с высоты птичьего полета (ФОТО)
Культура 20:12
Авиационные службы США сообщили о проблемах в аэропортах из-за шатдауна
США 20:10
Консул Отто Хаузер: Германия и Азербайджан могут сотрудничать в производстве пластмасс (Эксклюзив)
Бизнес 20:01