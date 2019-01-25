Госстат КНР: Общая численность населения Китая по-прежнему демонстрирует относительно стабильный рост

Согласно текущему количеству женщин детородного возраста, а также структуре и уровню рождаемости, число родившихся в Китае продолжит снижаться в ближайшее время, но по-прежнему будет значительно превышать смертность. Общая численность населения Китая по-прежнему демонстрирует относительно стабильный рост. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня Государственным статистическим управлением (ГСУ) КНР, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Согласно данным ГСУ, на конец 2018 года общее население Китая составляло около 1 млрд 395 млн человек, что указывает на чистый прирост в 5,3 млн человек по сравнению с концом 2017 года. Годовой прирост населения составил 15,23 млн человек, что на 2 млн меньше, чем в 2017 году. Коэффициент рождаемости составил 10,94 промилле, что на 1,49 промилле меньше соответствующего показателя за 2017 год.

Глава отдела населения и занятости ГСУ Ли Сижу сказал, что в 2018 году число рожденных в Китае сократилось на 2 млн человек по сравнению с предыдущим годом. На это в основном повлияли два фактора: во-первых, число женщин детородного возраста продолжило снижаться; во-вторых, уровень рождаемости несколько снизился по сравнению с предыдущим годом. В 2016 и 2017 гг начала централизованно реализовываться политика "одна семья -- два ребенка", а в 2018 г эффект новой политики ослаб, тенденция к рождению второго ребенка выровнялась, в результате чего общий коэффициент рождаемости второго ребенка в 2018 г снизился, что привело к снижению общего уровня рождаемости по сравнению с предыдущим годом.

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