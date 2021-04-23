Власти Кипра ввели самый жесткий карантинный режим с начала эпидемии

Власти Кипра объявили о введении самого жесткого карантинного режима с начала эпидемии

Кабинет министров Республики Кипр на фоне усугубления эпидемической обстановки в стране принял решение о введении с предстоящего понедельника самого жесткого карантинного режима за все время эпидемии COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил по завершении заседания правительства министр здравоохранения Константинос Иоанну.

Новый режим вводится пока сроком на две недели - с 26 апреля по 9 мая. В этот период на острове действие комендантского часа будет начинаться с 21:00 и завершаться в 05:00 следующего дня. В указанные две недели на острове закроются все промтоварные магазины. Также закроются все помещения ресторанов и кафе, однако предприятия общественного питания смогут торговать едой либо навынос, либо путем доставки продукции на дом.

Кроме того, на Кипре не будут работать ни театры, ни кинотеатры, ни парикмахерские, ни салоны красоты, ни спортивные залы, ни танцевальные или музыкальные школы. Участие в свадебных церемониях, крестинах и похоронах смогут принимать не более 10 человек.