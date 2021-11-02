В Болгарии отмечено максимальное суточное число умерших от ковида за время пандемии

Санитарные службы Болгарии зарегистрировали во вторник рекордное суточное число умерших от коронавируса за все время пандемии. За последние сутки в стране умерли 310 пациентов, общее количество умерших достигло 24 309. Об этом свидетельствуют данные, размещенные во вторник на едином информационном портале Минздрава республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выявлено 6 007 случаев заражения, число активных пациентов составило 102 412. В Болгарии на лечении в стационарах находятся 8 030 пациентов, а 669 - в отделениях интенсивной терапии. Около 90% заболевших и умерших не были вакцинированы.

Больницы перегружены, врачей и другого медицинского персонала для лечения заболевших не хватает. В стране для входа в учреждения, крупные магазины, театры, музеи, предприятия общественного питания и другие общественные места в закрытых помещениях требуется сертификат о полной вакцинации, о перенесенном заболевании или отрицательном результате ПЦР-теста (действителен 72 часа). Большинство школ переведены на дистанционное обучение.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано менее 25% населения старше 12 лет (около 1,52 млн человек). Это не позволяет рассчитывать на скорое формирование коллективного иммунитета.