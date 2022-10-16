Болгария заявила о наличии годового запаса газа

Министр экономики и промышленности технического правительства Болгарии Никола Стоянов заявил, что запасов газа у государства хватит на ближайшие 12-14 месяцев. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", он сообщил в субботу порталу Nova.

Стоянов проинформировал об успешном преодолении энергетического кризиса в Болгарии, добавив, что "цены понятны, бизнес может развиваться спокойно". "Ситуация исключительно динамична, если бы вопрос об этом был задан два месяца назад, то я бы ответил нет", - прокомментировал он вопрос газового обеспечения.

Министр указал, что гарантом стабильности является заключенный Болгарией долгосрочный договор о поставке голубого топлива с Азербайджаном, к которому можно также добавить соглашений об импорте сжиженного и трубного газа. Кроме того, на объявленных страной торгах по поставке газа ожидаются "очень конкурентные цены", уверен Стоянов.