Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро возросли

Банк Израиля сообщает, что в четверг, 10 сентября, валютные торги завершились небольшим повышением курса доллара и весьма значительным – курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара возрос на 0,205% и составил 3,414 шекеля за $1. Курс евро – на 0,856% и составил 4,040 шекеля за €1.

Торги на Тель-авивской фондовой бирже характеризуются в настоящий момент устойчивым снижением всех основных индексов

24 августа монетарная комиссия Банка Израиля во главе с профессором Амиром Яроном приняла решение оставить учетную ставку на уровне 0,1%. В сообщении говорится, что вторая волна эпидемии коронавируса продолжает оказывать влияние на экономку страны, специалисты отмечают зависимость между экономической активностью и количеством заболевших.

Уровень ВВП во втором квартале 2020 года был на 11% ниже прогнозов, построенных без учета кризиса, вызванного эпидемией. Основной ущерб был нанесен внутреннему рынку, в то время как негативное влияние на экспорт оказалось минимальным