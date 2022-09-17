Израиль атаковал окрестности Дамаска

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска. Как сообщило в субботу агентство Reuters ссылаясь на Министерство обороны Сирии, погибли пять человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Силы ПВО "отразили израильскую атаку" на международный аэропорт Дамаска и южные окраины города, "сумев сбить большую часть выпущенных ракет", уточняет агентство. В результате обстрела погибли пять человек.

По данным агентства, первым об атаке сообщило государственное телевидение Сирии. Пока не поступало сведений о том, повлиял ли обстрел на работу столичного аэропорта.