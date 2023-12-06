Израильская армия окружила дом лидера ХАМАС в секторе Газа - Нетаньяху

БАКУ /Trend/ - В ходе операции в секторе Газа израильские военные окружили дом лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара.

Как передает Trend, об этом сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Он может сбежать, но мы его поймаем, это только вопрос времени", - отметил Нетаньяху.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.