Израиль нанес удар по штаб-квартире ХАМАС в Бейруте, есть жертвы

БАКУ /Trend/ - Израиль атаковал штаб-квартиру палестинского движения ХАМАС в Бейруте не с помощью дронов, а с помощью боевых самолетов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в службе безопасности, передает Trend.

Отмечается, что это установилось в результате предварительного расследования, проведенного властями Ливана.

Нападение произошло в поселке Мушаррафия на южной окраине столицы. Было выпущено шесть ракет, две из которых не взорвались. По данным источника, исходя из точности и веса ракет, эксперты пришли к выводу, что удары были нанесены военной авиацией, а не беспилотниками.

Как только прибыл заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, один из истребителей выпустил ракеты, пробившие крышу здания. В результате погибли 6 человек, в том числе командиры бригад «Иззедин аль-Кассам» и радикальной организации «Аль-Джамаа аль-Исламия», еще 11 получили ранения.