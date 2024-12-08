Израильская армия разместила свои силы в буферной зоне Сирии

БАКУ /Trend/ - Подразделения израильской армии на фоне событий в Сирии вошли в буферную зону на Голанских высотах, отделяющую контролируемые Израилем территории от Сирии.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба армии.

Сообщается, что после недавних событий в Сирии, включая оценку ситуации с проникновением вооруженных лиц в буферную зону, Армия обороны Израиля перебросила войска в буферную зону и ряд других мест.

Отмечается, что это необходимо для защиты израильских поселений на Голанских высотах и ​​обеспечения безопасности израильских граждан.