При взрыве на востоке Афганистана погибли пять человек

20 апреля 2018 17:54 (UTC+04:00)

Пять человек погибли и еще десять получили ранения в результате взрыва в афганском Джелалабаде, сообщает РИА Новости агентство Пажвак.

По данным агентства, в пятницу утром фургон с пассажирами подорвался на придорожной мине в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Факт взрыва подтвердил представитель губернатора провинции Нангархар Атаулла Хогияни.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся.

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