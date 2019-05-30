ФРГ может продлить миссию бундесвера на севере Сирии по запросу США

Правительство Германии обсуждало в ходе тайных переговоров с Вашингтоном идею продления мандата Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) на участие в международной коалиции в Сирии. Как сообщает в четверг издание Der Spiegel, германские военные должны оказать США поддержку в создании защитной зоны в северных регионах Сирии, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным журналистов, дискуссия по этому вопросу началась на полях Мюнхенской конференции в феврале этого года. Тогда и.о. министра обороны США Патрик Шанахан якобы объявил о планах Соединенных Штатов создать в регионе буферную зону. Эти меры, по задумке американских военных, должны обеспечить защиту курдских отрядов "Сил демократической Сирии" (СДС) от возможных конфликтов с Турцией или правительственными войсками Сирии.

Ответственность за обеспечение послевоенного сценария Шанахан возложил на европейских коллег, утверждает издание. Der Spiegel также пишет, что МИД, минобороны и ведомство канцлера ФРГ приняли решение "не злить США в сирийском вопросе" и предложили продолжить поддержку войск с воздуха. Далее тема обсуждалась с другими участниками коалиции, Берлин на переговорах представлял сотрудник германского оборонного ведомства Геза Андреас фон Гейр, который летом займет должность посла ФРГ в Москве. Глава МИД Хайко Маас и министр обороны Урсула фон дер Ляйен впоследствии также посещали Вашингтон, чтобы обсудить продление миссии.

Текущий мандат Берлина на участие в коалиции истекает 31 октября 2019 года. Сейчас германские истребители-бомбардировщики Tornado проводят разведку и занимаются дозаправкой самолетов союзников в воздухе. Бундесвер также располагает базой Camp Sonic в Иордании.

Сообщения о возможном продлении миссии вызвали споры в правящей коалиции ФРГ, в частности, недовольство высказал зампред фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених. "СДПГ в прошлом году настояла на окончании миссии самолетов Tornado этой осенью", - заявил он. Коллега Мютцениха от фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Юрген Хардт, напротив, заявил, что мандат Бундесвера может быть продлен после оценки просьбы американских союзников.

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