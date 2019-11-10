Число жертв беспорядков в Ираке достигло 301

10 ноября 2019 13:51 (UTC+04:00)

Непрекращающиеся в Ираке более месяца и сопровождающиеся насилием и беспорядками акции протеста унесли жизни свыше 300 человек, еще порядка 15 тыс. пострадали. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Высшей комиссии по правам человека страны Али Акрам аль-Баяти, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С момента начала антиправительственных выступлений в октябре погиб 301 человек и 15 тыс. получили ранения, - сказал он. - Эти цифры включают двух человек, убитых в пятницу в Басре на юге страны. Иракские силы безопасности применяли там слезоточивый газ и летальные боеприпасы, в результате чего также пострадали 100 иракцев".

В Ираке с начала прошлого месяца не прекращаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Практически повсеместно они сопровождаются насилием и беспорядками. Протестующие требуют отставки правительства Аделя Абдель Махди и проведения досрочных выборов в парламент. Однако глава правительства однозначно заявил, что его отставка или роспуск законодательного органа приведут страну к полной стагнации и не будут способствовать реформам, дав тем самым понять, что кабмин продолжит работу, несмотря на последние события в стране.

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