В Перу от удара молний погибли более 10-ти человек

По меньшей мере 13 человек погибли в Перу от ударов молний за четыре дня. Инциденты произошли в высокогорных провинциях Канас, Канчис и Эспинар, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Представители Минздрава отмечают, что безопасность людей в регионе, где это природное явление встречается достаточно часто, является "вопросом жизненной необходимости".

Национальная метеорологическая и гидрологическая служба южноамериканской республики призвала жителей соблюдать меры предосторожности во время штормов и гроз: не находиться под деревьями и возле окон и дверных проемов, отключать бытовые электроприборы и мобильные телефоны, не использовать зонты.

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