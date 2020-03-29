Канада присоединилась к международной акции "Час Земли"

Канада в тринадцатый раз стала участницей всемирной акции "Час Земли". Присоединиться к ней канадцев призвал в субботу в своем Twitter премьер-министр Джастин Трюдо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вы дома этим вечером, так почему бы не выключить электричество ради "Часа Земли" в 20:30 по местному времени?" - написал глава правительства, добавив, что в связи с эпидемией COVID-19 канадцам не стоит выходить на улицу. С аналогичным воззванием выступил и мэр города Торонто Джон Тори. Он также указал, что в назначенное время будет выключена подсветка на одном из символов города - светящихся буквах, составляющих слово "Торонто", которые находятся в самом центре мегаполиса.

"Час Земли" - международная акция, проводимая ежегодно Всемирным фондом дикой природы (WWF) в 20:30 по местному времени в последнюю субботу марта. Впервые она прошла в Австралии в 2007 году, статус международной акция получила в 2008-м. Сейчас в ней принимают участие уже более 2 млрд человек по всему миру из более чем 180 стран и почти 7 тыс. городов.

Цель "Часа Земли" - напомнить о необходимости заботы об ограниченных ресурсах планеты и призвать задуматься о ежедневных действиях каждого человека, направленных на сохранение и улучшение окружающей среды. В ходе акции люди выключают свет и электроприборы в своих домах на 60 минут. Также на час отключают подсветку самых известных мировых достопримечательностей, среди которых Московский Кремль, Эйфелева башня, храм Святого Семейства в Барселоне, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Великая Китайская стена и другие. Ее лозунг в этом году - "Каждый может!".