В Канаде разбился вертолет
Четыре человека погибли при крушении вертолета в провинции Альберта. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Вертолет модели Robinson R44 упал на поле одной из ферм примерно в 100 км к северо-востоку от города Гранд-Прэри. Все находившиеся в нем люди погибли на месте.
На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
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