В Канаде разбился вертолет

Четыре человека погибли при крушении вертолета в провинции Альберта. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вертолет модели Robinson R44 упал на поле одной из ферм примерно в 100 км к северо-востоку от города Гранд-Прэри. Все находившиеся в нем люди погибли на месте.

На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Причины авиакатастрофы устанавливаются.