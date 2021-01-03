В Канаде разбился вертолет

Другие страны 3 января 2021 00:25 (UTC+04:00)
В Канаде разбился вертолет

Четыре человека погибли при крушении вертолета в провинции Альберта. Об этом в субботу сообщил телеканал CTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вертолет модели Robinson R44 упал на поле одной из ферм примерно в 100 км к северо-востоку от города Гранд-Прэри. Все находившиеся в нем люди погибли на месте.

На место ЧП прибыли полицейские и спасатели. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

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