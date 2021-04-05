Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны
Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало в понедельник Нгуен Суан Фука новым президентом страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила контрольная комиссия парламента, кандидатуру Нгуен Суан Фука, занимавшего с 2016 года пост премьер-министра СРВ, поддержали 97,08% депутатов Нацсобрания, являющегося, согласно Конституции Вьетнама, высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.
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