Парламент Вьетнама избрал Нгуен Суан Фука новым президентом страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) избрало в понедельник Нгуен Суан Фука новым президентом страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила контрольная комиссия парламента, кандидатуру Нгуен Суан Фука, занимавшего с 2016 года пост премьер-министра СРВ, поддержали 97,08% депутатов Нацсобрания, являющегося, согласно Конституции Вьетнама, высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.