Горящее судно у берегов Шри-Ланки спровоцировало экологическую катастрофу

Горящее у берегов Шри-Ланки судно, нагруженное химическими веществами, затонуло и спровоцировало экологическую катастрофу в Индийском океане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Судно "X-Press Pearl", зарегистрированное в Сингапуре, горело почти две недели, прежде чем пожар был потушен. Сотни тонн нефти из топливных баков просочились в море, нанеся вред морской флоре и фауне. Министерство рыболовства заявило, что приняты чрезвычайные меры для защиты лагуны Негомбо и прилегающих районов. Рыбный промысел от Панадуры до Негомбо приостановлен.

В последние дни военно-морские силы Шри-Ланки и Индии работали сообща, пытаясь потушить пожар и не дать кораблю развалиться и затонуть, но сильный ветер мешает операции около порта Коломбо.

Власти Шри-Ланки считают, что пожар был вызван утечкой азотной кислоты, о которой экипаж знал с 11 мая. Корабль перевозил 25 тонн сильно коррозионной кислоты, которая может быть использована при производстве удобрений и взрывчатых веществ.

Ранее, 26 мая, издание Associated Press сообщало, что контейнеровоз с грузом химикатов уже шестой день в море горит близ столицы Шри-Ланки Коломбо, который тушили около 10 суток. Команда и спасатели были эвакуированы накануне, после того как на горящем судне произошел взрыв.

Судно под флагом Сингапура вышло из индийского порта Хазира 15 мая.