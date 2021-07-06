Интерпол санкционировал арест сына экс-президента Мали

Другие страны 6 июля 2021 04:54 (UTC+04:00)
Интерпол санкционировал арест сына экс-президента Мали

Интерпол выдал международный ордер на арест Карима Кейты, который является сыном экс-президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта, покинувшего свой пост после военного переворота в 2020 году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает во вторник Agence France-Presse (AFP). Карим Кейта разыскивается в связи с исчезновением журналиста в 2016 году.

По данным источников агентства в правоохранительных органах, ордер был выдан после соответствующего запроса судьи в Бамако, столице Мали. Официальный представитель Интерпола в Мали, который предпочел "сохранить анонимность", подтвердил AFP существование этого запроса.

Расследование связано c исчезновением 50-летнего журналиста Бирамы Туре, занимавшегося расследованиями в бамакском еженедельнике Le Sphinx. Его семья и директор издания Адама Драме сообщают, что о его местонахождении нет сведений с 29 января 2016 года.

После военного переворота, в результате которого в августе 2020 года был свергнут его отец, Карим Кейта перебрался в Кот-д`Ивуар.

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