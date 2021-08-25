США нанесли в Сомали авиаудар по боевикам из "Аш-Шабаб"

Африканское командование ВС США (AFRICOM) в координации с сомалийским правительством нанесло во вторник авиаудар по террористам из группировки "Аш-Шабаб" в целях защиты сомалийских сил. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале AFRICOM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Удар был произведен в районе Камаро региона Мудуг, - отмечается в пресс-релизе. - Оценка ущерба, нанесенного боевиками, еще не установлена, так как в районе продолжаются бои между правительственными подразделениями и боевиками из "Аш-Шабаба". При этом подчеркнуто, что, согласно предварительным выводам, в результате удара мирные жители не пострадали.

В расположенном в центральной части Сомали регионе Мудуг уже вторую неделю происходят столкновения между отрядами "Аш-Шабаб" и армейскими частями. Утром 24 августа боевики взяли город Амара.