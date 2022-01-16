В Мексике выявили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Другие страны 16 января 2022 05:04 (UTC+04:00)
В Мексике выявили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки

Мексиканские специалисты за последние сутки выявили 47 113 случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Такие данные содержатся в докладе Минздрава, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

С 11 января в стране ежедневно фиксируют более 40 тыс. случаев заражения, их общее число с февраля 2020 года достигло почти 4,35 млн. За минувшие 24 часа власти зарегистрировали 227 летальных исходов среди заболевших ковидом, с начала пандемии умерли в общей сложности 301 334 инфицированных.

Несмотря на стремительный рост темпов распространения коронавируса, загрузка медицинских учреждений республики остается сравнительно низкой. В среднем она составляет 29%, при этом в отделениях реанимации заняты 17% коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, что в разы ниже показателей, отмеченных на пике второй волны заболеваемости в январе 2021 года.

К настоящему времени 75,37 млн жителей Мексики прошли полный курс вакцинации от коронавируса, еще 7,44 млн получили первую дозу необходимых препаратов. В декабре 2021 года власти начали ревакцинацию людей в возрасте 60 лет и старше. Они получают одну бустерную дозу вакцины компании AstraZeneca вне зависимости от того, чем были привиты ранее. В стране проживают порядка 127 млн человек.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Товарооборот Ирана с США в ноябре удвоился
Товарооборот Ирана с США в ноябре удвоился
Объем товарооборота Ирана с соседними странами увеличился на 42%
Объем товарооборота Ирана с соседними странами увеличился на 42%
Иран намерен осуществлять обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан - советник министра
Иран намерен осуществлять обмен электроэнергией с Россией через Азербайджан - советник министра
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Представлен новый электромобиль Tesla В мире 05:46
Свыше 63 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 05:29
В Мексике выявили антирекорд по числу заражений коронавирусом за сутки Другие страны 05:04
США понадеялись на продолжение диалога с Россией по безопасности США 04:45
Найдено природное средство от похмелья В мире 04:21
Около 210 тыс. жителей Японии предписано эвакуироваться из-за цунами Другие страны 04:01
Байдена проинформировали о захвате заложников в синагоге в Техасе США 03:40
В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд США 03:16
В Новой Зеландии сохраняется угроза цунами Другие страны 02:59
На Ямайке задержали экс-сенатора, подозреваемого в убийстве президента Гаити Другие страны 02:37
Девушка Ди Каприо рассказала о самом худшем свидании с ним В мире 02:15
Роналду поделился мнением о сравнении с Роналдо и Рональдиньо Спорт 01:52
Президент Чехии осудил бойкот Олимпиады в Пекине Европа 01:35
Шевченко ведет переговоры со сборной Польши Спорт 01:14
В НАТО заявили, что могли бы принять в свои ряды Финляндию и Швецию за одну ночь Европа 00:41
В одной из синагог в Техасе неизвестный удерживает заложников Израиль 00:17
Свыше 50 тыс. граждан выступили против санитарных пропусков во Франции Европа 00:01
Скончался итальянский модельер Нино Черрути Европа 15 января 23:43
Механизм COVAX помог доставить 1 млрд доз вакцин от ковида В мире 15 января 23:28
The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы В мире 15 января 23:11
Евросоюз начал учения по кибербезопасности Европа 15 января 22:50
Азербайджан передал Армении еще одного заблудившегося гражданина Политика 15 января 22:31
Сборная Нигерии вышла в плей-офф Кубка африканских наций по футболу Спорт 15 января 22:19
В США предупредили о риске развала страны США 15 января 22:05
Министр финансов Израиля заразился коронавирусом Израиль 15 января 21:48
Эксклюзив из Нидерландов! Азербайджанская красавица с железными кулаками и зажигательным характером – интервью (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 15 января 21:47
Около 15 тыс. человек приняли участие в акциях против антиковидных мер в Германии Европа 15 января 21:15
Анкара поддержит каждого инвестора, доверяющего турецкой экономике - Эрдоган Турция 15 января 21:02
Во время беспорядков в Казахстане было совершено 20 нападений на объекты здравоохранения - Минздрав Казахстан 15 января 20:53
Миротворцев ОДКБ выведут из Казахстана до 19 января Казахстан 15 января 20:35
Генсек ОДКБ заявил, что Казахстан возвращается к нормальной жизни Казахстан 15 января 20:28
Граждане США смогут получить по почте до четырех бесплатных тестов на COVID США 15 января 20:18
546 уголовных дел возбудили по фактам массовых беспорядков и терроризма в Казахстане Казахстан 15 января 20:03
На юго-западе Японии зафиксировано цунами Другие страны 15 января 20:01
«Красный уровень» террористической опасности сохраняется в трех регионах Казахстана Казахстан 15 января 19:50
В Туркменистан прибыла с визитом представительная делегация Афганистана (ФОТО) Туркменистан 15 января 19:36
В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек Казахстан 15 января 19:21
ВВП Узбекистана в 2021 году вырос на 7,4% - Мирзиёев Узбекистан 15 января 19:12
Названы сроки проведения фестиваля "Технофест" в Азербайджане Общество 15 января 18:58
Число зараженных омикрон-штаммом в Грузии продолжает расти Грузия 15 января 18:51
Приветствуем начало турецко-армянских контактов - замглавы МИД Азербайджана Политика 15 января 18:46
Экономика Азербайджана вступила в фазу устойчивого роста Экономика 15 января 18:29
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана Общество 15 января 18:20
Сопернику "Карабаха" запретили регистрировать новых футболистов Спорт 15 января 18:18
Министр обороны Турции сообщил о ликвидации 44 террористов в Сирии Турция 15 января 18:14
Юбилей Азера Дадашева - музыкальные премьеры в Баку (ФОТО) Культура 15 января 16:28
Открытие Зангезурского коридора создаст новые возможности для региона - Анализ Политика 15 января 16:17
В 2022 г. в Азербайджане пройдет второй Карабахский экономический форум Экономика 15 января 15:46
Число посещающих Грузию из Туркменистана сократилось Грузия 15 января 15:04
Турецкая компания построит гибридную электростанцию на западе Туркменистана Строительство 15 января 14:58
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 15 января 14:40
ЛУКОЙЛ в Узбекистане объявил тендер Тендеры 15 января 14:40
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю Финансы 15 января 14:39
Президент Украины наградил медалью сотрудницу Бакинского Славянского университета Лесю Керимову Политика 15 января 14:36
В Азербайджане выявлены еще 710 случаев заражения коронавирусом, вылечились 260 человек Общество 15 января 14:36
В Азербайджане в 2021 г. получателями пенсий и соцпособий стали более 750 тыс. граждан - минтруда Экономика 15 января 14:36
Turkish Airlines отменила требование ПЦР-тестов для полета на внутренних рейсах в Турции Турция 15 января 14:27
Потенциал морской ветроэнергетики Азербайджана в 20 раз больше установленной мощности электростанций – замминистра Энергетика 15 января 14:18
Грузия увеличила импорт сыра почти на треть Грузия 15 января 14:09
Задержан бывший вице-министр энергетики Казахстана Казахстан 15 января 14:06
В Азербайджане названа сумма средств, направленных на выплату пенсий в 2021 г. Финансы 15 января 14:00
Китай и Иран объявили о начале реализации соглашения о сотрудничестве на 25 лет Политика 15 января 13:43
В РФ выявили 27 179 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 15 января 13:43
Новак заявил, что Россия может увеличить поставки газа в Европу Россия 15 января 13:28
В Туркменистане приступили ко второму этапу строительства крупной ЛЭП Энергетика 15 января 13:12
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 15 января 13:01
На востоке Туркменистана построят завод по производству глицирризиновой кислоты Строительство 15 января 12:49
Первый замминистра культуры встретился с молодыми азербайджанскими актерами (ФОТО) Культура 15 января 12:40
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 15 января 12:37
Азербайджано-турецкий форум по цифровой трансформации запланирован на конец 2022 г. ИКТ 15 января 12:08
Шесть человек пострадали в результате стрельбы на концерте в США США 15 января 11:55
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО) Политика 15 января 11:55
Грузинская компания привлекает услуги по реконструкции инфраструктуры водоснабжения Тендеры 15 января 11:52
Президент Казахстана поручил реформировать системы национальной безопасности Казахстан 15 января 11:47
Обзор основных событий энергетического рынка Азербайджана за неделю Энергетика 15 января 11:43
Судно из Ирана снялось с мели в Волго-Каспийском морском судоходном канале Общество 15 января 11:24
Суммарные активы микрокредитных организаций Узбекистана за год выросли более чем на 40% Узбекистан 15 января 11:19
В Азербайджане ведутся работы по восстановлению междугородних пассажироперевозок автотранспортом - министерство (ФОТО) Транспорт 15 января 11:13
Угрозу цунами объявили в связи с извержением вулкана в Королевстве Тонга Другие страны 15 января 11:02
Каспийское море обладает огромным потенциалом ветровой энергии - замминистра энергетики Азербайджана (ВИДЕО) Энергетика 15 января 11:02
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 15 января 11:01
Обзор основных событий ИКТ-сектора Азербайджана за неделю ИКТ 15 января 10:41
В Грузии число приезжих из Узбекистана выросло в разы Грузия 15 января 10:33
В Азербайджане пенсионеры начнут получать повышенные в результате индексации пенсии с февраля Общество 15 января 10:29
ИБР и фонд ОПЕК профинансируют строительство трех судов для Туркменистана Строительство 15 января 10:18
Новые соглашения с Украиной: что это даст экономике Азербайджана? - АНАЛИЗ Экономика 15 января 10:12
Уровень инфляции в Израиле вырос до 2,8% Израиль 15 января 09:58
SOCAR Georgia Gas объявила тендер на закупку стройматериалов Тендеры 15 января 09:58
Ж/д оператор Казахстана закупит источники бесперебойного питания Тендеры 15 января 09:55
Объем выданных в Азербайджане ипотечных кредитов превысил 2 млрд манатов Экономика 15 января 09:46
В Азербайджане ожидается рост цен на рынке недвижимости - эксперт Экономика 15 января 09:40
В Азербайджане выставят на аукцион более 20 объектов госсобственности Финансы 15 января 09:32
Стоимость азербайджанской нефти превысила $89 за баррель Энергетика 15 января 09:15
Переговоры министров Японии и Франции в формате "2+2" ожидаются в середине января В мире 15 января 09:08
ОПЕК+ обеспечивает необходимую стабильность и предсказуемость на рынке нефти – французский эксперт Энергетика 15 января 09:07
В штате Нью-Джерси загорелся химический завод США 15 января 08:36
Доходы Турции от экспорта цитрусовых в 2021 году достигли почти $935 млн Турция 15 января 08:15
Трех абитуриентов Токийского университета ударили ножом перед экзаменом Другие страны 15 января 08:08
Число задержанных в Алматы участников беспорядков достигло 2,4 тысячи человек Казахстан 15 января 07:24
Блинкен осудил ракетные пуски КНДР США 15 января 06:47
Все новости