В Японии будут выплачивать пособия на рождение ребенка в размере $670

Правительство Японии приняло решение начать выплату беременным женщинам пособий на рождение ребенка в размере 100 тыс. иен (более $670 по текущему курсу). Эта мера будет включена в комплексную экономическую программу, которую кабинет опубликует в ближайшее время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в среду информационное агентство Kyodo.

Правительство намерено предоставить местным органам власти право принимать решение о форме таких выплат - наличными или купонами на приобретение товаров и услуг для новорожденных.

Эта мера направлена на поощрение рождаемости, которая в Японии падает уже шесть лет подряд. Большинство молодых женщин и мужчин в стране после вступления в брак хотели бы иметь только одного ребенка или вообще не иметь детей, показали результаты исследования, опубликованные в сентябре Национальным институтом населения и социального обеспечения.

В 2021 году рождаемость в Японии оказалась на самом низком уровне за весь послевоенный период. По последним данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, среднестатистическая женщина в Японии производит на свет за всю свою жизнь лишь 1,3 ребенка. Число браков в прошлом году также упало в стране до самого низкого уровня с окончания Второй мировой войны.