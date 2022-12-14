В Канаде рядом с военной базой разбился гражданский самолет

Два человека получили ранения в результате крушения небольшого гражданского воздушного судна в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Об этом в среду сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел в среду утром недалеко от военной базы ВС Канады. Небольшой самолет упал в лесополосе в 5 км от аэропорта Хэппи-Вэллей-Гус-Бэй.

Известно, что военные помогли пострадавшим выбраться из разбитого самолета. Пилот и пассажир получили серьезные травмы, они госпитализированы.