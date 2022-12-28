Ким Чен Ын поставил цели по укреплению обороны КНДР на следующий год

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе заседания второго дня VI Пленума ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва изложил цели по укреплению самообороны на 2023 год, сообщает ЦТАК, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Во время встречи Ким Чен Ын выступил с докладом, в котором анализировалась "новая сложная ситуация", сложившаяся на Корейском полуострове, а также текущая международная политическая ситуация.

"Поставил новые ключевые цели для укрепления самообороны, для достижения которых нужно прилагать большие усилия в 2023 году в ответ на изменение сложной ситуации", - говорится в сообщении агентства.

Северокорейский лидер также "отметил принципы и пути для приумножения достигнутых в 2022 году успехов и опыта в разных сферах социалистического культурного строительства, включая науку, образование и здравоохранение".