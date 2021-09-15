Самолеты из Саратова впервые начнут летать в Египет
Авиарейсы из Саратова в Египет впервые начнут выполняться с 20 сентября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба аэропорта Гагарин в среду.
"С 20 сентября из саратовского аэропорта Гагарин начинаются полеты в Египет. Чартерные рейсы планируют выполнять авиакомпании Nordwind и Red Wings", сообщает пресс-служба аэропорта.
Уточняется, что авиакомпания Nordwind приступает к полетам в Шарм-эш-Шейх. Рейсы запланировали с частотой один раз в 10 дней на самолетах Airbus A321.
А со 2 октября авиакомпания Red Wings открывает рейсы в Хургаду с частотой один раз в неделю, по субботам, на самолетах Airbus A321.
Сейчас из Саратова можно улететь в Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Геленджик, Бишкек, Анталью, Сургут, Екатеринбург.
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