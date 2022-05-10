В России выявили 4 531 случай заболевания ковидом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 531, до 18 237 227. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 20 апреля 2020 года, в относительном он составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 тыс., что на 17,9% меньше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах РФ, увеличилось - в 27. Днем ранее было зарегистрировано 1 218 случаев госпитализации.