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В России выявили 4 531 случай заболевания ковидом

Россия Материалы 10 мая 2022 12:36
В России выявили 4 531 случай заболевания ковидом

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 531, до 18 237 227. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 20 апреля 2020 года, в относительном он составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 1 тыс., что на 17,9% меньше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах РФ, увеличилось - в 27. Днем ранее было зарегистрировано 1 218 случаев госпитализации.

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