В России выявили 3 382 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 382, до 18 395 179. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост количества инфицированных равен 0,02%.

Число госпитализаций за сутки составило 1 291, что на 5,8% меньше показателя предыдущего дня. Количество госпитализаций снизилось в 47 регионах РФ, увеличилось - в 31. В 7 субъектах ситуация осталась без изменений. Днем ранее было зарегистрировано 1 370 случаев госпитализации.

Число случаев выздоровления возросло за сутки на 4 371, до 17 819 395.

Днем ранее там заявляли о 4 228 вылечившихся.

Доля выздоровевших составляет 96,9% от общего числа заражений.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 68, до 380 401.

Днем ранее было зафиксировано 63 смерти.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.