ЦБ России пока не планирует дальнейшего смягчения валютных ограничений

ЦБ России пока не планирует дальнейшего смягчения введенных весной этого года валютных ограничений, сообщил во вторник зампред регулятора Алексей Заботкин в интервью РБК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока дальнейшее смягчение ограничений на движение капитала не планируется", - отметил Заботкин.

Он пояснил, что ограничение на движение капитала - это инструмент финансовой стабильности. Также, по его словам, они продолжают действовать в силу того, что есть ограничения на движение капитала, наложенные на российские организации, российских граждан. "Дальнейшие решения будут приниматься в рамках этих двух соображений", - подчеркнул он.

ЦБ РФ в начале марта 2022 года на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ограничил оборот наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физическими лицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тыс. сроком на полгода - с 9 марта по 9 сентября. Позднее Банк России продлил эти ограничения еще на полгода - до 9 марта 2023 года.