В Стамбуле конфискована крупная партия героина

БАКУ /Trend/ - В ходе операции против наркоторговцев, полиция Стамбула конфисковала в общей сложности 15 килограммов героина, рыночная стоимость которого составляет 3 миллиона лир. Об этом говорится в сообщении полиции Стамбула, распространенной в понедельник.

В сообщении отмечается, что в рамках операции задержаны два человека.

Отметим, что ранее Министерство внутренних дел Турции сообщило о конфискации 3722 килограммов героина в течение января-февраля 2018 года.

За отчетный период в Турции было конфисковано 16 802 килограммов психотропных веществ, а также 202 килограммов наркотического вещества «банзай».

Согласно сообщению МВД, за отчетный период в рамках борьбы с наркоторговцами задержано 3 823 человека, среди которых имеются также и иностранные граждане.

Как сообщалось ранее, в 2017 году в Турции было конфисковано 20 тысяч тонн героина.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил, что страна сталкивается с серьезной угрозой и должна ужесточить борьбу с наркоманией и наркоторговлей.

По словам министра, в 2016 году в Турции от передозировки наркотических веществ умерли 520 человек, а в 2017 году их число достигло 1020.

«Количество смертей от передозировки наркотиков растет с каждым годом», - сказал министр.

Отметим, что минимальный возраст граждан Турции, начавших употреблять наркотики, составляет 13 лет, средний - 36, максимальный - 65 лет. Наркоманы в Турции в возрасте от 15 до 24 лет составляют 2,9 процента, от 25 до 44 лет - 2,8 процента, от 45 до 64 лет - 2,3 процента населения страны.

В стране функционируют 22 центра, где наркоманы проходят лечение.

В прошлом году из общего числа арестованных в Турции нарушителей закона 18 процентов составили наркоторговцы.

За последние четыре года в Стамбуле за употребление и продажу наркотических средств было задержано свыше 300 тысяч человек.

Официальный курс на 12 марта составляет 3.8233 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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