Из-за урагана в турецкой Анталии перевернулся автобус, есть раненые

26 января 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Из-за урагана в аэропорту турецкой провинции Анталья перевернулся автобус, есть раненые, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате происшествия по предварительным данным пострадали пять человек.

Согласно данным СМИ, в настоящее время в ряде районов провинции Анталья наблюдается ураган.

Отметим, что сегодня сообщалось, что в районе Кумлуджа в провинции Анталья наблюдается ураган.

Сообщалось, что ураган нанес значительный ущерб в районе. Согласно данным СМИ, из-за урагана были разрушены парники и получили ранения работники.

Отметим, что 24 января в этой же провинции произошёл ураган, в результате чего получили ранения 11 человек и погибли двое.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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