Турция полностью приостановила международные полеты

БАКУ /Trend/ - В Турции будут приниматься новые меры для предотвращения распространения нового коронавируса.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что все международные полеты полностью приостановлены, а междугородние поездки должны осуществляться с разрешения местных властей.

"Во всех наших провинциях будет создана комиссия по борьбе с пандемией под председательством губернаторов, которая при при необходимости будет принимать дополнительные меры", - сказал глава турецкого государства.