БАКУ /Trend/ - Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" завтра поступит на вооружение ВС Турции, сообщает Trend со ссылкой на YeniŞafak.

Согласно информации, Bayraktar AKINCI, разработанный компанией "Baykar" за счет внутренних и национальных ресурсов, будет предоставлен силам безопасности на церемонии, которая состоится завтра.

В процессе разработки Bayraktar AKINCI было изготовлено 3 прототипа. БПЛА совершил свой первый полет 6 декабря 2019 года. Вслед за прототипами началось серийное производство первых беспилотников.

AKINCI добилась значительных успехов в процессе разработки. Bayraktar AKINCI побил рекорд высоты в истории турецкой авиации, поднявшись на максимальную высоту, достигнутой летательным аппаратом национальной разработки.

Воздушная бомбардировка также станет возможной с помощью БПЛА "Bayraktar", что снизит нагрузку на боевые самолеты. Беспилотник, который будет оснащен ракетами класса "воздух-воздух" национальной разработки, таким образом, сможет нейтрализовать воздушные цели.