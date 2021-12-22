Экономика Турции ориентирована на рост - глава Минфина

У Турции сильная экономическая модель, в основе которой высокие темпы роста и низкий дефицит текущего счета. Об этом заявил министр казначейства и финансов республики Нуреддин Небати в интервью телеканалам TRT1 и TRT Haber, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

По его слова, власти Турции намерены принять меры, направленные на обеспечение макроэкономической стабильности, увеличение объемов производства и экспорта, а также устранение дефицита текущего счета. “Турция воспользуется этой исторической возможностью. Мы решим проблему дефицита текущего счета через достижение макроэкономической стабильности и увеличение производства и экспорта”, - сказал, в частности, он.

Министр выразил уверенность, что турецкая лира приближается к уровню, на котором она обретет “реальный баланс”. “Мы приближаемся к точке, где “пена” с валютного курса исчезнет и будет сформирована реальная цена. Обменный курс стабилизируется на благоприятном уровне”, - отметил Небати.

Комментируя резкие колебания обменного курса, наблюдавшиеся в последние недели на валютном рынке страны, он заметил, что “макроэкономические показатели Турции никоим образом не могут вызвать рост стоимости доллара США по отношению к турецкой лире”.

Глава ведомства также рассказал о разработанных правительствам мерах, которые предотвратят ущерб вкладчикам из-за колебаний валютного курса.

По словам министра, при конвертации депозитных счетов в иностранной валюте в срочные депозиты в турецких лирах, разница, рассчитываемая в течение срока погашения, будет покрыта Центробанком.

Глава Минфина Турции заявил, что его ведомство также будет покрывать разницу между суммой процентов по срочным вкладам и обменным курсом.

Министр также сообщил, что правительство упростит налог на добавленную стоимость и ускорит процесс возврата НДС.

“Министерство казначейства и финансов в течение нескольких дней работало с Центробанком, изучая альтернативные сценарии. Даже в самом худшем случае люди получат прибыль”, - рассказал он.

Небати заявил, что турецкое правительство не намерено отказываться от своей фискальной политики и будет проводить прозрачную экономическую политику и принимать макроэкономические меры, которые обеспечат еще большую предсказуемость.

Он подчеркнул, что экономика Турции способна быстро восстанавливаться после потрясений, и в прошлом она неоднократно доказывала это всему миру.

“Экономика Турции продемонстрировала рост в 2020 году, несмотря на локдаун и неопределенность, связанную с пандемией коронавируса”, - напомнил Небати. По словам министра он ожидает, что и в этом году экономика Турции покажет двузначный показатель роста.