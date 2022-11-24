Турция и Узбекистан укрепляют военное сотрудничество

Турция продолжит борьбу с террористами. Друзья, союзники и страны-партнёры должны очень хорошо понимать позицию Турции по этому вопросу.

Как передает Trend, об этом в среду сказал министр национальной обороны Хулуси Акар на встрече с министром обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Баходиром Курбановым в Анкаре.

Сначала министры провели переговоры один на один, затем под председательством министра национальной обороны Акара и министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Курбанова состоялась встреча между делегациями.

По завершении переговоров и подписания соглашения о военном сотрудничестве между Турцией и Узбекистаном, министры выступили с совместным заявлением для прессы.

"Отношения между Турцией и Узбекистаном, основанные на законе братства, находятся на высоком уровне стратегического партнерства. Мы интенсивно и успешно развиваем сотрудничество. Особенно в последний период, в рамках визитов и встреч наших президентов, наши отношения приобрели значительный импульс. Мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы это двухсторонне полезное сотрудничество продолжалось в этом русле", - сказал он.

- "Наша единственная цель - террористы"

Обращая внимание на недавние теракты, Акар сказал: "В результате этих подлых нападений погибли невинные люди, в том числе маленькие дети. Террористы подло нападают на школы и детей. Бандиты, которые не могли устоять против наших воинов на поле боя, нацелились на мирных жителей. наша борьба против террористов, которые угрожают мирным жителям. Это борьба продолжится до искоренения террористических организаций".

Выразив глубочайшие соболезнования семьям и близким жертв терактов, Курбанов передал пожелания скорейшего исцеления раненых.

Осуждая теракты, генерал Курбанов сказал: "Я уверен, что вооруженные силы Турции накажут виновных в этих гнусных нападениях".

Отметив, что у них состоялись очень полезные переговоры с Акаром и подписаны важные соглашения, Курбанов сказал: "Встречи наших президентов заложили основу для дальнейшего развития наших отношений в военной сфере. Мы развиваем наше сотрудничество в сфере обороны в соответствии с высоким уровнем партнерства и указами наших уважаемых президентов".

Отметив, что на встречах с министром Акаром они обсудили вопросы военной подготовки и технического оснащения, Курбанов добавил: "Турция входит в число ведущих стран мира в сфере оборонной промышленности. Поэтому мы предпримем важные шаги в сотрудничестве в этой области".