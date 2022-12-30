ЦБ Турции провел первые транзакции с цифровой лирой

Центробанк (ЦБ) Турции провел первые транзакции с использованием цифровой турецкой лиры, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"В рамках первого этапа работы проекта цифровой турецкой лиры были успешно проведены первые платежные транзакции внутри сети цифровой турецкой лиры. В первом квартале 2023 года банк продолжит эти пилотные испытания, которые ведутся вместе с заинтересованными сторонами в сфере технологий", - говорится в сообщении ЦБ.

В 2023 году к участникам созданной платформы для работы с цифровой лирой будут добавлены некоторые турецкие банки и компании, занимающиеся финансовыми технологиями. Тестирование системы продолжится в более интенсивном режиме и с большим количеством участников. Планируется протестировать работоспособность внедренной в платформу системы распределенных вычислений, интегрировать цифровую лиру в платежную экосистему и систему мгновенных платежей.

ЦБ и власти также намерены провести работу над экономическими и правовыми основами для использования цифровой национальной валюты в расчетах.