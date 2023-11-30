За последние 20 лет Турция добилась создания хорошо развитой техноэкосистемы - Зекерия Чошту

БАКУ /Trend/ - За последние 20 лет Турция добилась создания очень успешной, хорошо развитой технологической экосистемы.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра промышленности и технологий Турции Зекерия Чошту, выступая на проходящем в Баку саммите "InMerge".

По его словам, в Турции было построено более сотни технопарков, где тысячи стартапов и технологических компаний создают инновации и технологии.

"Турция располагает мощной технологической системой благодаря шагам, предпринятым страной за последние 20 лет. Я уверен, что в будущем ситуация в этой сфере улучшится", - подчеркнул Чошту.

Также он отметил важность создания возможностей для получения образования и последующего удержания талантов в стране.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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