Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей РПК в Сирии

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации РПК, передает Trend.

Террорист под кодовым позывным «Бахоз Африн» с 2021 года занимал «должность» т.н. ответственного за сирийский район Айн-аль-Араб (Кобани). «Бахоз Африн» примкнул к РПК в 2019 году.

Отмечается, что РПК испытывает серьезный кризис в Айн-аль-Арабе из-за нехватки «руководящих кадров».

Террористы, «назначаемые» на «должность» так называемого ответственного по данному региону систематически нейтрализуются турецкими спецслужбами.