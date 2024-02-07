Население Турции превысило 85,37 млн человек

БАКУ /Trend/ - В 2023 году численность населения Турции достигла 85 372 377 человек, согласно данным Турецкого статистического института (TÜİK), передает Trend.

Это на 92 824 человека больше, чем в 2022 году.

Мужчин в стране немного больше - 50,1% (42 734 071 человек), в то время как доля женского населения составляет 49,9% (42 638 306 человек).

Проживающее в административных центрах провинций и уездов население составляет 93% от общей численности, что немного меньше, чем 93,4% в 2022 году.

Доля жителей, проживающих в сельской местности, увеличилась с 6,6% до 7%.