Названо число компаний с кыргызским капиталом в Турции

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре 2024 года в Турции было зарегистрировано 16 компаний с кыргызским капиталом, что на 10 компаний меньше, чем за тот же период 2023 года.

Об этом TurkicWorld сообщили в Торгово-промышленной палате Турции (TOBB), передает Trend.

"Если в отчетном периоде совокупный капитал кыргызских компаний, зарегистрированных в Турции, составлял 15 миллионов 350 тысяч турецких лир, то за тот же период 2023 года эта цифра составила 108 миллионов 820 тысяч турецких лир", – говорится в сообщении TOBB.

В ведомстве также отметили, что в январе-ноябре 2024 года большинство кыргызских компаний были зарегистрированы в Стамбуле (13).

"Общий капитал кыргызских компаний, зарегистрированных в Стамбуле, составил 3 миллиона 850 тысяч турецких лир", – отметили в TOBB.

Согласно информации, в январе-ноябре 2024 года в Турции было зарегистрировано 8 торговых компаний с кыргызским капиталом. Остальные компании охватывают другие отрасли экономики.