В США запустили продажи футболок с американской Гренландией

Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поддержи президента Трампа и его усилия, чтобы помочь Америке расти! Пожертвуй 25 долларов или больше, и мы пришлем тебе нашу новую футболку из ограниченной коллекции", - говорится в описании футболки на сайте комитета. Пожертвовать можно от 25 до 1000 долларов. На футболке изображена карта США, включающая Гренландию.

Идея Трампа купить Гренландию оказалась серьезнее, чем можно было подумать изначально. Как пишет газета New York Times, президент США говорил об этом более года и поручил сотрудникам совета национальной безопасности провести соответствующее исследование. По словам одного бывшего чиновника, в прошлом году Трамп даже шутил об обмене Пуэрто-Рико на Гренландию.

Ранее в СМИ появилась серия публикаций, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее Трамп сам подтвердил журналистам, что интересовался этим вопросом "стратегически". В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, саму идею продажи назвав абсурдной. После этого Трамп отменил визит в Копенгаген.

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