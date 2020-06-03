В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены

Не менее 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в США, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом во вторник сообщил телеканал KTLA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, жертвами стали жители Чикаго (штат Иллинойс), Детройта (штат Мичиган), Омахи (Небраска), Девенпорта (Айова), Окленда (Калифорния) и Луисвилля (Кентукки). Большинство погибших - афроамериканцы.

В Окленде был застрелен 53-летний чернокожий сотрудник федеральной службы охраны Дэйв Патрик Андервуд, его напарник получил тяжелые ранения. В Омахе 22-летний чернокожий Джеймс Скарлок был убит, когда вместе с группой сообщников избивал белого мужчину. Во время избиения последнему удалось вытащить пистолет и застрелить его. Также телеканал сообщает о сотнях пострадавших в разных городах США, но точное их число пока определить невозможно.

Согласно последним оценкам Associated Press, за последние несколько дней в США в ходе протестов и беспорядков были задержаны примерно 4,4 тыс. человек. Им, в частности, были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа, перекрытии дорог.

В связи с беспорядками комендантский час введен примерно в 40 городах США, в том числе в Вашингтоне, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.