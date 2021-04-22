Палата представителей США выступила за ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии
Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, предполагающий ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщила газета The Hill, документ связан с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.
В поддержку меры выступили 350 законодателей, против проголосовал 71 человек.
Законопроект подразумевает приостановку продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти США не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан.
Теперь документ должен быть принят в Сенате.
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