Байден распорядился ввести санкции против компании - оператора "Северного потока - 2"

Президент США Джо Байден отдал распоряжение своей администрации ввести санкции в отношении компании - оператора газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и представителей ее руководства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации", - говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном в среду Белым домом.