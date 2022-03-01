Байден заверил, что американцам не стоит опасаться ядерной войны
Президент США Джо Байден заверил, что жителям страны не стоит беспокоиться угрозы возникновения ядерной войны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос американского журналиста.
Представитель Белого дома Джен Псаки в свою очередь отметила, что у США "нет причин менять уровень тревоги" в связи с повышением уровня готовности российских сил сдерживания.
"Ни у США, ни у НАТО нет желания конфликтовать с Россией", - подчеркнула она.
"Даже на протяжении последних месяцев и лет, когда у нас были значительные разногласия с Россией по ряду вопросов, Россия и США соглашались с тем, что использование ядерного оружия повлекло бы за собой разрушительные последствия", - сказала Псаки.
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