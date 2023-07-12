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Спецпосланник президента США посетит Китай

США Материалы 12 июля 2023 06:00 (UTC +04:00)
Спецпосланник президента США посетит Китай

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри 16-19 июля посетит Китай.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Согласно информации, Керри проведет встречи с китайскими должностными лицами. Спецпосланник американского лидера настроен на взаимодействие с КНР при преодолении климатического кризиса.

В заявлении отмечается, что США выступают за то, чтобы стороны взяли на себя дополнительные обязательства в этой сфере и стремились к успешному проведению 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28).

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