Руководство Минобороны Азербайджана посетило Аллею шехидов в городе Барда (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Накануне праздника Новруз, который отражает национально-духовные ценности и является одной из древних традиций нашего народа, руководящий состав Министерства обороны Азербайджана посетил Аллею шехидов в городе Барда по случаю "Торпаг чершенбеси".

Как передает во вторник Trend со ссылкой на оборонное ведомство, была почтена память героических сынов Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность страны, и к их могилам были возложены цветы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)