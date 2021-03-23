За месяц в Азербайджан на ПМЖ переехало 197 человек

БАКУ /Trend/ - Названо число лиц, приехавших в Азербайджан на постоянное место жительства.

Как сообщает во вторник Trend, в январе этого года соответствующими ведомствами МВД и Государственной миграционной службы Азербайджана зафиксировано 197 человек, прибывших в страну на ПМЖ, а 22 человека переехали жить за границу.

Таким образом, миграционное сальдо страны составило плюс 175 человек.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)