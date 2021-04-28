В Гадруте 900-летний восточный платан использовался армянами в туристических целях (ФОТО)

ГАДРУТ /Trend/ - Находящийся в поселке Гадрут Ходжавендского района 900-летний восточный платан, взятый на учет как природный памятник, использовался армянами в туристических целях.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам заведующий сектором Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехман Набиев. По его словам, диаметр этого древнего дерева составляет 450 сантиметров, а высота – 40 метров.

«В Ходжавенде 12 таких памятников природы, 7 из которых – восточные платаны. Они были включены в соответствующий список памятников природы постановлением Совета министров Азербайджанской ССР № 167 от 1982 года. Выяснилось, что на территориях, где проводились мониторинги, есть три таких восточных платана. Предыдущие экспедиции выявили, что 123 из 138 памятников природы, зарегистрированных в Физулинском, Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах, были вырублены, включая 117 восточных платанов. Практически все памятники природы на этих территориях были вырублены, сожжены и разрушены. Три восточных платана в Гадруте были сохранены, да и то для привлечения туристов. Армяне не уничтожили эти природные памятники только потому, что проживали в поселке Гадрут и использовали их в туристических целях. В тех местах, где они не жили, уничтожены даже такие деревья, которым около было около 2000 лет. От этих древних памятников природы в Зангиланском, Губадлинском, Джебраильском и Физулинском районах сохранились только побеги. Цель заключалась в том, чтобы стереть следы азербайджанцев в этих местах. Именно поэтому на этих землях уничтожены все памятники», – добавил Набиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)