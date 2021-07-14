В Азербайджане завершился цикл семинаров на тему «На пути к реформам в медиа» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Завершился цикл семинаров «На пути к реформам в медиа», организованных Агентством развития медиа Азербайджана и программами повышения квалификации Университета ADA с 14 июня по 10 июля.

Как передает в среду Trend, выступая 14 июля на церемонии закрытия семинаров, исполнительный проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что эти тренинги способствуют началу нового тренда в области медиа и профессиональному развитию журналистов.

Исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов рассказал о важности семинаров.

Затем с презентацией о достижениях в рамках семинаров выступила заместитель проректора Университета ADA, руководитель программ повышения квалификации Айгюн Гаджиева.

Отметим, что в семинарах приняли участие руководители 75 СМИ. Во время семинаров своим опытом поделились местные и зарубежные эксперты, в том числе специалисты Al Jazeera и Haber Global.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)