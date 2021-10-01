АМИ Trend удостоено награды Генпрокуратуры Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана удостоила Агентство международной информации (АМИ) Trend награды "Друг прокуратуры".

Генеральный прокурор Кямран Алиев вручил в пятницу награду представителю АМИ Trend на мероприятии, приуроченном ко Дню работников прокуратуры Азербайджана - 1 октября и 103-й годовщине со дня создания азербайджанской прокуратуры.

Было отмечено, что эта награда вручается впервые в истории прокуратуры Азербайджана.

Отметим, что сегодня сотрудники Генпрокуратуры Азербайджана в связи с 103-й годовщиной создания азербайджанской прокуратуры посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Они также посетили могилу видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и возложили к ней цветы.

Затем сотрудники генпрокуратуры посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя свободы, суверенитета и территориальной целостности нашей страны, а также мемориал "Вечный огонь".

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)