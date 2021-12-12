МЧС сформировало минно-поисковый полк на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На освобожденных территориях сформирован новый минно-поисковый полк министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Как передает Trend, об этом сказал журналистам глава МЧС Кямаледдин Гейдаров.

Министр отметил, что с первых дней на эти территории были привлечены сотрудники Службы противопожарной охраны министерства.

"Мы подготовили 74 новых миноискателя. Было импортировано и передано этим специалистам 120 миноискательных приборов. Новый полк вместе с турецкими специалистами и персоналом Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана продолжает очистку территорий", - заявил Кямаледдин Гейдаров.